Travailler ou se mettre en couple, des leviers contre la pauvreté

La nouvelle étude de l’Insee prend un angle nouveau sur le sujet de la pauvreté. Elle a suivi des Réunionnais sur une période de 4 ans, de 2015 à 2018. Le premier chiffre choc : un adulte sur deux a été pauvre durant cette période. Par Stagiaire Zinfos974 - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 14:31

20% des adultes sont pauvres de 2015 à 2018



Cette étude a suivi principalement des adultes sur cette période, et Marylise Dehont, qui en est à la tête, commence par la comparaison avec la métropole. Ici, on reste pauvre plus longtemps et plus fréquemment. 1 adulte sur 2 a été pauvre pendant au moins un an sur ces quatre années, c’est deux fois plus qu’en métropole. Aussi, 60% des adultes pauvres en 2015 le sont toujours en 2018. Par ailleurs, 20% des adultes sont pauvres de 2015 à 2018.



Malgré ces chiffres sur la pauvreté, l’île Bourbon progresse. L’étude a comptabilisé 7% de sortie de pauvreté par an (contre 6% d’entrée). Le taux de pauvreté baisse de 3 points par an. A une plus grande échelle, sur 10 ans, la population sous le seuil de pauvreté est passée de 52 à 42%.



Un rattrapage qui montre de bons résultats même si la route reste encore longue.



Le couple est protecteur



En effet, les couples sont moins concernés par la précarité. En “contractant une union”, il y a deux fois plus de sorties de la pauvreté. En particulier pour les femmes : 15% des Réunionnaises pauvres sortent de la pauvreté en se mettant en couple. A contrario, un événement familial comme une naissance, une séparation ou un veuvage peut faire basculer dans la pauvreté.



Frédéric Turblin, directeur de la CAF, intervient sur le sujet de la séparation : “Il s’agit d’accompagner et d’être au plus près de l’événement. Quand on a un allocataire qui se sépare, en général on a un message dans les jours qui suivent et l’on met à disposition des services comme un conseiller budgétaire, ou même des réunions d’information sur la monoparentalité.”



Il cite les exemples des difficultés rencontrées dans ces cas : “Derrière il faut retrouver un logement, payer un loyer seul et tout assumer seul.” Il faut aussi préciser que les célibataires sont plus sensibles à la bascule : lors de la perte d’un emploi, ils sont plus à même de rentrer dans la pauvreté.

L’emploi : le plus efficace contre la précarité



Mais l’élément le plus salvateur reste l’emploi, ou mieux, l’emploi qualifié. Il permet de retrouver une santé économique. C’est un déterminant plus fort que tout événement familial.



Trouver un travail est deux fois plus souvent synonyme de sortie de la pauvreté qu’une union.

“Lever les freins périphériques”



De fait, travailler, être en couple et ne pas faire d’enfant limite les risques de se retrouver dans une mauvaise situation. Mais les parcours de vie ne sont pas réglés comme des horloges. Frédéric Turblin explique : ”Souvent, c’est le cumul de plusieurs problématiques qui met le Réunionnais dans la pauvreté. Une séparation, un souci de santé, l’isolement géographique et social, le manque de ressources, une famille monoparentale... Il y a peu de monde qui ne connaisse aucun problème ou qui ne soit jamais fragilisé…”



Les acteurs sociaux saluent les progrès sur les emplois aidés, les formations professionnalisantes, l’apprentissage, mais assurent vouloir “lever les freins périphériques” pour un meilleur accès à l’emploi. Instaurer une meilleure dynamique économique, c’est aussi faciliter la mobilité sur l’île, l’accès au logement, aménager plus de gardes d’enfants.