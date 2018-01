L’ensemble des 10 maires concernés sont d’accord sur ce point: "travailler ensemble pour faire de Pierrefonds un barycentre d’activités dans le Grand Sud". Les projets d’aménagements de l’aéroport de Pierrefonds, ceux de la Zac Aérodrome et de Pierrefonds Village ont, hier, été présentés au préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin.



Sa visite en présence des représentants d’élus et d’élus dont notamment Patrick Lebreton, maire de St-Joseph, et David Lorion, député, s’est achevée à la ZAC Roland Hoareau, dont les travaux d’aménagements seront terminés d'ici à la fin de l’année. Sur les 22 parcelles disponibles, une entreprise de charpente s’y est déjà installée. 10 contrats sont prêts à être signés et 7 en préparation, indique Eric Desse, directeur général de la SPLA Grand Sud. Y seront implantés des entreprises spécialisées dans la construction, l’agroalimentaire mais aussi un pôle de loisirs de 24 000m2 comprenant un bowling, un centre de fitness, d’escalade…construits autour d’un "foot court". La livraison du Palais des Congrès est prévue pour 2022.



Et le multiplexe? C’est là où le bât blesse. "Les multiples recours des deux concurrents sont une contrainte", a expliqué David Lorion. "Cela commence à devenir très long et pénalisant pour la zone. Si on pouvait purger cette problématique, ça serait une avancée".



"Dans un bassin de 400 000 à 600 000 habitants, ce n’est pas logique d’aller à St-Paul. Il faut ce pôle d’attractitvité", a renchéri Patrick Lebreton.



Le préfet a écouté, posé des questions et acquiescé. "Pierrefonds sera un nouvel épicentre à l’échelle territoriale à l’issue de quelques années". "L’Etat sera nécessairement, à un moment ou à un autre, associé à ces projets et, a souvent son mot à dire en termes d’accompagnement réglementaire, financier et d’intermédiation pour faciliter la réalisation d’un projet".