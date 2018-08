Trappes: 3 morts et un blessé grave dans une attaque au couteau aux cris de "Allah Akbar"

Trois personnes sont mortes, dont l'assaillant et une autre a été grièvement blessée dans une attaque au couteau, jeudi matin, à Trappes, dans les Yvelines.



L'auteur des coups, un homme de 36 ans, a attaqué et tué sa mère et sa sœur à coups de couteau, et blessé grièvement une autre personne, un passant.



L'homme est entré dans une maison vers 10h avant de ressortir 20 minutes plus tard avec des couteaux et en criant "Allah Akbar". Les policiers, après avoir fait les sommations d'usage, lui ont alors tiré dessus, le blessant mortellement. Le Raid était également présent à l'extérieur, n'a pas eu le temps d'intervenir.



L'individu était connu des services de police pour apologie du terrorisme en 2016 et fiché S.



Environ une heure après, l'Etat islamique a revendiqué l'attaque mais malgré cette revendication, la police privilégie pour le moment la piste du drame familial. Preuve en est que le parquet antiterroriste ne s'est pas, pour l'instant, saisi du dossier.



Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, l'homme était connu pour avoir des problèmes psychiatriques "importants".