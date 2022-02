A la Une .. "Trapped" : Des dalons lancent une web série péi

Quatre amis, Nicolas, Vins, Eddy et John, ont entreprit la réalisation du Web Série fantastique qui débute dans la forêt de Trois Bassins. Par SF - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 13:58





Quand la magie opère



Les personnages principaux, Vins, Nicolas, Eddy et John, sont dalons dans la vie et ensemble, ils découvrent le jeu d’acteur mais aussi l’envers du décor. Nicolas, le guide de sorts, est aussi le réalisateur, le monteur et le scénariste de la Web Série.



À l’origine de cette web série amateur péi, deux jeunes qui s’ennuient : “Vins m’a appelé, il m’a demandé ce qu’on pourrait faire pour tuer le temps. On est monté dans la forêt de Trois Bassins avec notre matériel pour un tournage d’impro et l’idée est née”, se souvient Nicolas Vidot, vidéaste.



Faire une série à quatre



Ils montent le projet seuls. “Trapped” est le fruit d’une collaboration entre quatre amis réunionnais qui ont décidé de rassembler leurs compétences.



“Faire un film à quatre, ça paraît irréalisable. On est polyvalents", explique Vins, personnage principal mais aussi photographe professionnel.



"Montrer que l'on est capable"



L’idée de ce projet de passion est aujourd’hui de montrer leurs talents : “On veut surtout montrer que l’on est capable”, précise Nicolas. Comme lui, Vins a envie de montrer son savoir-faire : “Souvent, ici, quand on se tourne vers ceux qui sont du milieu, on ne nous prend pas au sérieux. On veut montrer qu’il y a du talent à La Réunion, il faut ouvrir la porte aux jeunes”, ajoute-il.



Les épisodes de

