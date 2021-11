Transports scolaires sur Saint-Leu et Trois-Bassins: Le TCO informe

Nous informons les parents d’élèves que les circuits scolaires seront assurés demain à Saint-Leu et à Trois-Bassins.



Il est demandé aux élèves de bien vérifier le numéro de circuit avant de monter dans le car (le véhicule et le conducteur peuvent avoir changé).



Nous invitons les parents à nous tenir informés de tout dysfonctionnement éventuel et à nous contacter au 0800 605 605 ou à courrier@tco.re.



Nous présentons nos excuses aux familles pour la gêne occasionnée.