Rubrique sponsorisée Transports scolaires, le Nord au rendez-vous ! Les transporteurs scolaires de la Cinor ont bien embarqué les collégiens du territoire du Nord en répondant aux normes de sécurité en vigueur à l'occasion de cette rentrée spéciale. Par CINOR - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 17:14 | Lu 87 fois

Equipés d’un masque à porter dans le car scolaire, ces collégiens ont bel et bien effectué le déplacement domicile/collège dans le cadre de mesures imposées aux transporteurs scolaires.



Un protocole sanitaire strict qui imposait le port d'un masque de protection par le chauffeur; le respect du principe de placement des élèves un siège sur deux; la désinfection régulière du car conformément aux dispositions nationales;



De même que l’interdiction de l’utilisation de la climatisation à bord des cars scolaires (le systèmes étant vecteur du virus) au profit d’une aération naturelle à l’intérieur; l’organisation obligatoire d’une descente des élèves uniquement par l’arrière du car limitant les contacts avec le conducteur.



Enfin, réclamée par les transporteurs, la présence des parents était effective aux arrêts de car au moment de la prise en charge.

Respect des mesures barrières Néanmoins, il n'y avait pas foule dans les bus.



A Duparc ce matin, le taux de remplissage était des plus mitigés: 6 collégiens répartis sur 4 bus ! “Il y a encore réserve, voire des craintes du côté des parents. Les gens attendent de voir.



Cependant, notre satisfaction est de voir que les élèves ont respecté les mesures barrières”, expliquait hier ce transporteur de la Bretagne.



Il est vrai également que cette rentrée, outre les petits du primaire, n'a concerné que les collégiens de sixièmes et cinquièmes; Ceux des classes de quatrième, de troisième devant patienter jusqu'à fin mai pour savoir s'ils pourront reprendre avant les grandes vacances.



Nul doute que la campagne d’information mettant en avant toutes ces mesures, programmée fin mai aux frais des autorités organisatrices de transport, contribuera à rassurer davantage les élèves et les parents.

Adaptations et accompagnement... On remarquera que, comme pour les écoles, le protocole sanitaire a nécessité de nombreuses adaptations : rentrées échelonnées le matin, tables espacées de 1 mètre, groupes de 15 élèves maximum, etc.



En outre, le port du masque est rendu obligatoire pour les adolescents, qui doivent s'adapter à la refonte des emplois du temps est effective pour tenir compte de l'absence de professeurs. Enfin, beaucoup ont retrouvé leur domicile en fin de matinée : la majorité des salles de restauration n'ayant pas délivré de service dans beaucoup de collèges.



Pour sa part, la Cinor veille à jouer son rôle d’accompagnement auprès de l’ensemble des acteurs (transporteurs, accompagnateurs de bus et parents) afin que les collégiens du territoire, de même que les élèves de Saint-Denis puissent être transportés en toute sécurité;

les écoles de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie restant fermées jusqu’à nouvel ordre, alors qu'une décision reste en attente pour les lycées à échéance début juin.



La Direction des Transports de la Cinor se tient à la disposition des parents pour leur apporter toutes les informations jugées utiles pour une bonne rentrée des enfants.

Contact :Tel : 0262 92 49 35- Mèl : transport@cinor.org).

​Obligations dans les bus, points d’arrêts, et gares routières

S'agissant des transports en commun, la Cinor rappelle que l'obligation du port du masque dans les bus et aux points d’arrêts, dans les pôles d'échange et aux gares routières est établie pour toute personne de plus de 10 ans, sous peine d'amende de 135€.



Les gestes barrières et mesures de sécurité sanitaire, comme les marquages au sol dans certains cas, les neutralisations de sièges dans d’autre cas, seront affichés sur les bus, de même que sur les sites internet dédiés puis progressivement indiqués dans différents points d'accueil (agences ouvertes, gares routières, arrêts…).



Il sera interdit de monter à bord des bus en cas de non respect de ces gestes barrières. Les files d’attente devront être constituées de manière à respecter les gestes barrières.



Publicité Publicité