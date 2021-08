Transports scolaires : la rentrée se fera dans les meilleures conditions

Nous publions en intégralité le communiqué du TCO relatif à cette actualité.

Afin que tous puissent bien appréhender la situation actuelle, le TCO a rappelé les étapes de la procédure relative au marché de transports scolaires.

Compte-tenu du contentieux en cours et de la proximité de la rentrée scolaire, la collectivité met tout en œuvre afin d’assurer dans les meilleures conditions le transport des élèves à la rentrée du 16 août.

Le président du TCO a également annoncé que le TCO se tient prêt à accompagner les travailleurs pour que ce changement de marché et de prestataire se passe au mieux du point de vue social.

Enfin, il s’est engagé à ouvrir dès que possible des discussions avec les autres autorités organisatrices de transport (intercommunalités, Région et Syndicat Mixte des Transports de La Réunion) afin d’accompagner la structuration de la profession de conducteurs de bus qui n’est pas suffisamment encadrée à La Réunion par une convention collective, comme c’est pourtant le cas en métropole.