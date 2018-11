Gilets Jaunes Transports scolaires et urbains : le point du TCO



En effet, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas prendre le risque de transporter les élèves et les usagers sans avoir la garantie que le transport sera assuré dans de bonnes conditions. Or, le caractère imprévisible des blocages des routes ne permet pas de garantir que les usagers soient transportés en sécurité. Certains usagers, notamment des jeunes élèves, pourraient se retrouver bloqués dans un bus, un car, au travail ou dans leur établissement scolaire, ce qui poserait des problèmes de sécurité.

Aussi, les parents d'élèves et les usagers kar'ouest devront prendre leurs dispositions pour ce vendredi 30 novembre. La situation concernant la circulation dans l'Ouest restant toujours très incertaine et compliquée, nous informons les usagers qu'il n'y aura pas de transports scolaires ni urbains.





