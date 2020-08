Revenir à la Rubrique CINOR Transports scolaires de la Cinor: mobilisation et vigilance 14 000 scolaires utiliseront les bus du territoire du Nord à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire

La Cinor reste mobilisée et vigilante aussi bien dans la mise en oeuvre de ses services que de sa veille “sécurité sanitaire” .





Après l'épisode Covid 19, les transports scolaires ont été rétablis aux fréquences et horaires habituels. Il en sera de même à l'occasion de la prochaine rentrée.



La Cinor continue ainsi à assurer sa mission d’accompagnement auprès de l’ensemble des acteurs (transporteurs, accompagnateurs de bus et parents) dans un cadre garantissant le transport des écoliers et collégiens du territoire en toute sécurité.



Masque obligatoire dans les bus et aux abords des établissements



L'insistance est mise sur l’importance que revêt la sécurité sanitaire des élèves du territoire et l’attention particulière requise pour limiter la propagation de ce virus dans le respect des règles en vigueur.



Et si la distanciation physique dans le car scolaire n’est plus obligatoire (décret n°2020-911 du 27 juillet 2020), la Cinor rappelle que le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans et que le transporteur peut être amené à refuser l'accès à tout contrevenant.



Un masque de protection dont le port est désormais obligatoire aux abords des accès des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et des crèches.



Dispositif aménagé pour les cartes scolaires



Précisons que le transport des 14 000 scolaires du territoire (à peu près 2 500 élèves pour le réseau urbain «Citalis» et 11 500 élèves pour le réseau scolaire) s'effectue sous couvert d'une carte de transport scolaire à jour.



Néanmoins, compte-tenu du contexte, les scolaires pourront se déplacer avec leur ancienne carte, le temps de la récupérer à la rentrée au sein de leur établissement.



Concernant les nouvelles inscriptions, la Cinor rappelle la nécessité de faire sa demande de carte de transport sur le site de la Cinor, avec téléchargement, et de renvoyer le formulaire renseigné par mail à transport@cinor.org . On peut également de le déposer à l'accueil de la collectivité au 3, rue de la Solidarité, accès par la Route de la Rivière des Pluies.



Des accompagnateurs dans les bus



Sur les circuits de transport scolaire, 120 accompagnateurs de bus restent affectés pour permettre d’assurer la sécurité des élèves transportés du point d’arrêt proche du domicile des parents, vers les écoles de maternelle et de primaire et vice-versa.



Le coût de ces services spéciaux de transports scolaires est d'un peu plus de 7 millions d’euros. Des service qui sont gratuits.



La Cinor souhaite “une bonne rentrée à tous et nous nous tenons à la disposition des parents pour leur apporter toutes les informations jugées utiles pour une bonne rentrée de leurs enfants”.



+ D'INFOS: Tél: 0262 92 49 35- Mel: transports@cinor.org







