Transports scolaires de la CASUD mardi 7 mars 2023

La CASUD informant les élèves et responsables légaux qu'en raison de la grève prévue le mardi 7 mars 2023, les transports scolaires de la CASUD desservant les établissements scolaires situés à Saint-Pierre et à Saint-Louis ne seront pas assurés.



Tous les autres transports scolaires desservant les établissements sur le territoire de la CASUD (Le Tampon, Saint-Joseph, l'Entre-Deux et Saint-Philippe) sont maintenus.

Il est néanmoins demandés aux élèves et aux responsables légaux de se tenir informés sur les ouvertures et fermetures des établissements et sur les éventuelles difficultés de circulation.