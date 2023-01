Transports scolaires dans l’Ouest : Retour progressif à la normale

Suite au contrôle effectué ce matin sur le parc de cars affectés aux transports scolaires sur les 5 communes de l’Ouest, seuls 10 véhicules (sur 218) ont été répertoriés non conformes aux dispositions des marchés.Si les contrôles de véhicules ont lieu toute l’année en continu, la communauté d’agglomération procède également avant chaque rentrée scolaire à un contrôle de tout le parc. Ces contrôles contractuels sont effectués pour la sécurité des enfants transportés afin d’assurer un service qualité.Le 1er contrôle de cette rentrée qui a eu lieu le 5 janvier a comptabilisé 45 bus non conformes.Au 2ème contrôle qui a eu lieu les 19 et 20 janvier, 30 cars non conformes étaient comptabilisés.Aujourd’hui, lors du contrôle effectué à 5h du matin, les services ont répertorié 10 bus ne permettant pas d’assurer le transport des élèves pour des questions de sécurité.Demain matin, mardi 24 janvier, 96 % des cars assureront le transport des élèves.8 circuits ne pourront pas être desservis. Cela concerne en particulier les élèves de la commune de Saint-Paul.Les circuits impactés sont les suivants (mise à jour à consulter régulièrement sur kar’ouest.re ) :PA18 / PA62 / PA66 / PA73 / PA96 / PA97PP28 / PP37L’accès gratuit au réseau urbain kar’ouest est maintenu pour tous les élèves concernés et abonnés aux transports scolaires, jusqu’à nouvel ordre.Le TCO demande aux familles de s’organiser en conséquence et leur présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Il leur est également demandé de se tenir informées de l’évolution de la situation.Infos : www.karouest.re | Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion).