Transports scolaires dans l’Ouest : Les élèves seront transportés en toute sécurité

Le TCO et ses partenaires ont tout mis en œuvre afin que les élèves de l’Ouest soient transportés dans les meilleures conditions possibles à la rentrée scolaire. Cela se fera donc « normalement » dans le respect des consignes de sécurité sanitaire en vigueur.



Tous les élèves inscrits aux transports scolaires seront transportés



Ce sont environ 17 000 élèves qui emprunteront le chemin de l’école à bord des cars scolaires kar’ouest. Les plus âgés (à partir de 11 ans) ont l’obligation de porter un masque à l’arrêt de bus et dans le car, tout comme les accompagnateurs et les chauffeurs. A défaut, ils ne pourront pas monter à bord.



215 cars sont mobilisés chaque jour, matin et soir, pour assurer le transport des élèves.