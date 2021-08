Rubrique sponsorisée Transports scolaires dans l’Ouest: Le président du TCO et les maires des communes de l’Ouest sollicitent la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

Par TCO - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 21:32

Emmanuel Séraphin, président du TCO et maire de Saint-Paul, Vanessa Miranville, maire de La Possession, Olivier Hoarau, maire du Port, Daniel Pausé, maire de Trois-Bassins et Bruno Domen, maire de St-Leu, se sont longuement entretenus, cet après-midi avec l’Intersyndicale Transports, afin de trouver une solution pour sortir au plus vite de la grève entamée par les conducteurs de cars scolaires depuis le 10 août.



Le président du TCO et les maires ont sollicité la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) pour qu’elle organise dès demain, vendredi 20 août, une réunion avec l’ensemble des parties prenantes (représentants des entreprises, des syndicats, de la collectivité) afin de nouer le dialogue et trouver la solution permettant de mettre fin à ce mouvement social.

Le président du TCO et les maires des communes de l’Ouest apportent leur soutien aux familles impactées et mettent tout en œuvre afin que les élèves puissent au plus tôt reprendre le chemin de l’école en empruntant les transports scolaires.



