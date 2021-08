Rubrique sponsorisée Transports scolaires dans l’Ouest : Des moyens supplémentaires bientôt déployés pour assurer le transport des élèves

Le Président du TCO a rencontré cet après-midi l’ensemble des prestataires du transport scolaire afin de faire le point sur la grève et de trouver des solutions pour transporter les élèves. Par TCO - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 20:57





Après ce rendez-vous, le président du TCO s’est rendu à Cambaie pour rencontrer les grévistes et leur proposer de faire le lien avec les nouveaux prestataires sur les conditions de reprise du personnel. Les grévistes n’ont pas validé cette proposition et ont décidé de poursuivre leur mouvement. Une médiation sera demandée au Préfet de La Réunion.



Le TCO demande aux parents et aux élèves de se tenir informés de l’évolution de la situation et rappelle la nécessité de vérifier régulièrement la liste des circuits scolaires impactés, sur la page dédiée sur le site



Cette page web est mise à jour au fur et à mesure des informations transmises au TCO par les transporteurs.

Un Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion) est également disponible.



Rappel des consignes à respecter :



Pour les élèves scolarisés jusqu’au CM2 ► Afin de s’assurer que l’élève a bien été pris en charge par le transport scolaire, le TCO demande à ce qu’un parent soit présent le matin à l’arrêt de bus jusqu’à ce que l’élève soit monté à bord du véhicule.



Pour les élèves âgés de 12 ans et plus ► Le TCO rappelle que le port du masque est obligatoire dans les cars scolaires, pendant tout le trajet.





