A la Une ... Transports scolaires : Un chauffeur positif aux stupéfiants

Le conducteur d'un mini-bus qui venait de déposer 3 enfants à un établissement scolaire est tombé sur un contrôle de gendarmerie. Il était positif aux stupéfiants, son permis a été retiré et le véhicule a été placé en fourrière. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 14:51 | Lu 1836 fois

Ce jour de 06h30 à 09h30, les motocyclistes de la BMO de ST Benoit, ont réalisé avec les fonctionnaires de l'unité des transports routiers de la DEAL, un service coordonné ayant pour thématique la sécurité des transports scolaires.



Si la majorité des véhicules et chauffeurs ayant fait l'objet du contrôle étaient en conformité avec les règles du transport des usagers, un chauffeur, en particulier s'est fait remarqué défavorablement, en étant contrôlé positif aux stupéfiants, alors qu'il venait de déposer, dans le cadre de sa tournée, trois enfants. La sanction de ce professionnel routier ne s'est pas faite attendre.



Son permis de conduire lui a été retiré sur champ et le mini-bus qui lui servait de ramassage scolaire a été immédiatement placé en fourrière.