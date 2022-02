Transports scolaires : Résiliation des lots de la société Transport C. Joseph

Suite à de nombreux dysfonctionnements récurrents sur les circuits de transports scolaires assurés par la société TRANSPORT C. JOSEPH, le TCO a pris la décision de résilier les marchés publics attribués à cette société.



En effet, malgré plusieurs mises en demeure et de multiples pénalités notifiées à l’entreprise depuis la rentrée du 25 octobre 2021, les dysfonctionnements perdurent, impactant de nombreux élèves (bus absents, en retard, en panne, …) et les familles qui ont parfois dû assurer le transport par leurs propres moyens.



C’est pourquoi, soucieux de garantir la continuité du service public, le TCO a décidé de mettre un terme aux deux marchés en vigueur confiés à ce transporteur.



Un premier lot attribué à Transport C. Joseph avait déjà été résilié à sa demande, il y a quelques semaines.



Les 2 lots restant seront résiliés à compter du 19 février 2022.



Dès lundi 21 février matin, de nouveaux transporteurs assureront les circuits concernés.



Important : Les élèves doivent se référer à leur numéro de circuit communiqué à la rentrée scolaire, et non aux véhicules ou aux conducteurs.



Par ailleurs, dans l’hypothèse où le cyclone EMNATI impacterait l’organisation des transports scolaires, les parents sont invités à se tenir informés régulièrement (site internet, réseaux sociaux, presse, ...).