Transports scolaires Kar'Ouest : Le boom des inscriptions en ligne

Chaque année, le 1er mai, Kar’Ouest lance les inscriptions aux transports scolaires en ligne pour les élèves résidant sur le Territoire de la Côte Ouest. Objectifs : Faciliter les démarches des parents d’élèves pour un meilleur suivi du dossier de leur(s) enfant(s) et leur éviter de se déplacer en agences commerciales.



Par ce canal, la Semto espère :



• Réduire les files d’attentes et améliorer la qualité de service dans ses agences commerciales qui connaissent traditionnellement une forte affluence à cette période.



• Planifier au plus tôt les circuits pour une prise en charge optimale des élèves.



Spots radio, affichage dynamique, réseaux sociaux, distribution de flyers dans les véhicules de transports scolaires, etc. Kar’Ouest communique pour inviter les parents à se rendre sur son site internet www.karouest.re afin d’y inscrire leur(s) enfant(s).



L’humain étant au cœur de nos priorités : Des conseillers de notre Pôle numérique, situé en gare routière de Saint-Paul, accompagnent nos usagers qui seraient moins familiers avec l’outil numérique, tout comme nos agents de la plateforme assistent notre clientèle par téléphone au 0800 605 605.



Enfin, en complément de ce dispositif, Kar’Ouest offre à ceux qui s’inscrivent en ligne, la possibilité de gagner des bons cadeaux grâce à un partenariat avec Bureau Vallée, enseigne de grande distribution spécialisée en fournitures scolaires. Les premiers résultats de ce début de campagne sont plus qu’encourageants : le nombre d’inscriptions en ligne a été multiplié par trois par rapport à l’année précédente. 5000 appels ont été enregistrés depuis le début de la campagne. Un nombre qui triple lui aussi.



Chaque année, Kar’Ouest transporte plus de 17 000 élèves qui se rendent dans leur établissement scolaire. Cela représente un élève sur trois scolarisés sur le Territoire de la Côte Ouest. Les inscriptions en ligne se font jusqu’au 1er août. Elles sont ouvertes dans les agences commerciales du réseau depuis le 1er juin, de 8h à 13h.



NB : Pour s’inscrire en ligne, rien de plus simple il faut se rendre sur le site : www.karouest.re Un tutoriel d’inscription ou de renouvellement d’inscription est également à la disposition des parents sur le site internet Kar’Ouest.