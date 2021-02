Rubrique sponsorisée Transports scolaires : Des perturbations à prévoir ce mardi sur certains circuits de St-Leu principalement

En raison d'une grève des conducteurs de cars scolaires, le TCO annonce des perturbations sur certains circuits. Le communiqué de l'intercommunalité : Par N.P - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 17:23 | Lu 288 fois





Le TCO met actuellement tout en oeuvre, en relation avec le groupement d’entreprises, pour que la continuité du service public soit assurée. Cependant, des perturbations restent possibles sur certains circuits concernant principalement la commune de Saint-Leu (voir liste ci-dessous).



Il est demandé aux familles concernées d’accompagner leur enfant à l’arrêt de bus et, dans le cas où le transport scolaire ne serait pas assuré, de prendre leurs dispositions pour l’accompagner à son établissement scolaire.

Pour plus de renseignements, les familles peuvent appeler le 0800 605 605.

Le TCO présente aux familles ses excuses pour la gêne occasionnée.

Les circuits concernés : LE01, LE02, LE04, LE06, LE07, LE08, LE09, LE12, LE14, LE15, LE16, LE17, LE18, LE19, LE24, LE25, LE31, LE34, LE36, LE39, LE40, LE41, LE44, LE45, LE47, LE49, PA42, PA65, TB05​



