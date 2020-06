Rubrique sponsorisée Transports scolaires Cirest : 30% de remise sur les abonnements scolaires 2020-2021

Par CIREST - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 15:59 | Lu 467 fois





Le conseil communautaire qui s’est réuni le vendredi 29 mai 2020 a voté une compensation financière sur les abonnements de transports scolaires pour les inscriptions 2020/2021.



Lors de la séance, qui s’est tenu au siège de la collectivité, les élus ont décidé de fixer à 30% le montant de la compensation sur les abonnements pour les transports scolaires.



Il a donc été arrêté selon les différentes situations d’inscriptions :



- De valider l’application automatique de cette compensation sous la forme d’une remise de 30 % sur le montant de l’abonnement 2020/2021 lors des inscriptions pour les usagers inscrits en 2019/2020 et à jour de leurs paiements.



En cas de fausse déclaration, l’usager devra rembourser la remise. Des contrôles a posteriori seront réalisés pour vérifier les déclarations des usagers.



- De valider le principe d’un remboursement pour les usagers qui ne feront pas d’inscription pour la prochaine rentrée, sous réserve que ces derniers soient à jour de ses paiements.



Les familles concernées devront confirmer leur demande de remboursement avant la fin de l’année scolaire en cours.



L’inscription pour les transports scolaires se fera dès le 15 juin sur le site internet ( Lors de la période de confinement et de déconfinement, les transports scolaires de l’année scolaire 2019-2020 de la Cirest ont connu d’importantes perturbations en raison de l’application des mesures d’urgence et de la limitation des déplacements nécessaires à la lutte contre l’épidémie.Le conseil communautaire qui s’est réuni le vendredi 29 mai 2020 a voté une compensation financière sur les abonnements de transports scolaires pour les inscriptions 2020/2021.Lors de la séance, qui s’est tenu au siège de la collectivité, les élus ont décidé de fixer à 30% le montant de la compensation sur les abonnements pour les transports scolaires.Il a donc été arrêté selon les différentes situations d’inscriptions :- De valider l’application automatique de cette compensation sous la forme d’une remise de 30 % sur le montant de l’abonnement 2020/2021 lors des inscriptions pour les usagers inscrits en 2019/2020 et à jour de leurs paiements.En cas de fausse déclaration, l’usager devra rembourser la remise. Des contrôles a posteriori seront réalisés pour vérifier les déclarations des usagers.- De valider le principe d’un remboursement pour les usagers qui ne feront pas d’inscription pour la prochaine rentrée, sous réserve que ces derniers soient à jour de ses paiements.Les familles concernées devront confirmer leur demande de remboursement avant la fin de l’année scolaire en cours.L’inscription pour les transports scolaires se fera dès le 15 juin sur le site internet ( www.cirest.fr ). Les inscriptions physiques auront lieu à partir du 6 juillet 2020, dans le respect des gestes barrières.