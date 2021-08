Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Transports scolaires : 118 circuits scolaires perturbés



Pour les élèves âgés de 12 ans et plus => Le TCO rappelle que le port du masque est obligatoire dans les cars scolaires, pendant tout le trajet. De nouvelles informations viennent d’être communiquées au TCO concernant les intentions de grèves déclarées par les conducteurs des cars scolaires. Il apparait que 118 circuits scolaires (sur 216) seront concernés par le mouvement de grève en cours qui impactera les transports scolaires, et ce pour une durée indéterminée.Les parents d’élèves doivent se tenir informés régulièrement de la situation concernant leur secteur. En cas de difficulté, ils doivent prendre leurs dispositions pour assurer le transport de leur(s) enfant(s).Les familles peuvent s’informer en temps réel via le site www.karouest.re Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion)Pour les élèves scolarisés jusqu’au CM2 => Afin de s’assurer que l’élève ait bien été pris en charge par le transport scolaire, le TCO demande à ce qu’un parent soit présent le matin à l’arrêt de bus jusqu’à ce que l’élève soit monté à bord du véhicule.Pour les élèves âgés de 12 ans et plus => Le TCO rappelle que le port du masque est obligatoire dans les cars scolaires, pendant tout le trajet.





