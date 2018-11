Gilets Jaunes Transports : le réseau Citalis redémarre progressivement CITALIS informe ses clients en ce Vendredi 23 Novembre que le réseau a redémarré ce matin depuis 6h30 sur ses principales lignes, mais reste perturbé.



A Saint-Denis :

* Les Lignes 5, 6,

* Les Lignes urbaines 11, 13, 14, 15, 16, et 19 assurent également les liaisons entre leurs terminus.

* Les Lignes urbaines 10, 12 sont actuellement déviées et ne desservent pas la partie basse de Bellepierre.

* La Ligne 19, est en cours d'installation.

* Les Ligne 26, 27, 27a et 40 assurent les liaisons vers le Chaudron.

* A la Montagne, les Lignes 21, 22 assurent les liaisons vers le Centre- Ville. La Ligne 20 fonctionne.

* Les services de taxibus sont en place également.



A Sainte-Marie :

Les services des Lignes 32, 33, 34 desservant le quartier de Beauséjour fonctionnent, ainsi que la Ligne 30 à la Rivière des Pluies. Les lignes 36 et 39 sont en cours d'installation. La majorité des services de taxibus fonctionnent également.

La Ligne 47 est susceptible de modification à l'approche du secteur de Gillot.



A Sainte-Suzanne :

Toutes les lignes en traversée de Quartier-Français sont interrompues. Les autres lignes 55, 60, 61, 62, 63, et 69 fonctionnent et assurent les liaisons vers l'Hôtel de Ville.



La ligne 31 est en place mais est susceptible d'interruption.



Des évolutions pourraient intervenir en cours de matinée, mais le réseau CITALIS devrait fonctionner dans ces conditions jusqu'



