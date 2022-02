Cyclone - Batsirai Transports en commun : Le point sur la reprise du service

Alors que l'alerte rouge sera levée à 9h, les réseaux de transport en commun se préparent à reprendre du service. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 09:03

Le communiqué du réseau Car jaune :

Dès la levée de l’alerte rouge, les équipes du réseau Car Jaune procèderont à une reconnaissance des itinéraires des lignes du réseau sur toute l'île afin de permettre une reprise progressive des services à partir de 13h.

En raison du maintien de la fermeture de la route du littoral et du diagnostic à venir de l'état des routes, certaines lignes ne pourront pas être remises en place dans leur intégralité. Nous vous invitons à rester informés sur le site internet Nous vous invitons à rester informés sur le site internet www.carjaune.re , l'application Car Jaune et la page Facebook du réseau.



Le communiqué du réseau Citalis :



Le Préfet de La Réunion a décidé de lever l’alerte rouge ce jour à partir de 9H00. Dès la levée de l’alerte rouge, les professionnels du réseau CITALIS procèderont à un état des lieux du réseau routier sur le territoire de la CINOR, afin de permettre une reprise des services à partir de 12H00.



En raison des conditions météorologiques, de la présence d’obstacles sur quelques tronçons de routes, certaines lignes du réseau CITALIS pourraient être déviées ou momentanément interrompues.



La Direction du réseau CITALIS invite sa clientèle à rester prudente lors de ses déplacements.



Pour plus d’informations contactez-nous sur :

- www.citalis.re

- N°vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe)



Un prochain communiqué fera état de la reprise des services dans les prochaines heures.





Le communiqué du réseau Estival :

Le réseau Estival informe sa clientèle de la reprise des services de transports urbains à 12h, ce jour, sur l'ensemble du territoire de la CIREST.



Bien entendu, cette reprise étant soumise aux conditions de circulation sur le territoire, il est demandé à la clientèle de se tenir informée, via sa page Facebook et de son site internet, du bon fonctionnement des lignes avant tout déplacement.







Le communiqué du réseau Kar Ouest :



Suite à la levée de l’alerte rouge par le Préfet de La Réunion ce vendredi 4 février, à 9H00, un état des lieux du réseau routier sur le Territoire du TCO, sera effectué afin de s’assurer de la possibilité de reprise effective des circuits kar'ouest.

Le réseau kar’ouest sera remis progressivement en service à partir de 12H00 ce jour, en fonction de l'état des routes. Il est possible que certains circuits ne puissent pas être assurés complètement.



Les usagers sont invités à se tenir informés régulièrement de la situation et sont appelés à la plus grande prudence dans leurs déplacements dans la journée.



Il leur est demandé de se tenir régulièrement informés de l'évolution de la situation.



Un nouveau point sera effectué avant 12h afin de communiquer sur les lignes non assurées aujourd'hui.

