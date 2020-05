Société Transports en commun : La police nationale de La Réunion rappelle les règles en vigueur Sur sa page Facebook, la police nationale de la Réunion rappelle aux usagers des transports en commun, les règles qui sont en vigueur : Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 14:15 | Lu 66 fois

"Depuis le 11 mai, les réseaux de transport en commun de l’île de La Réunion reprennent leur service normal.



Les usagers de transport en commun devront limiter leur déplacement dans les dits transports en privilégiant les modes alternatifs de déplacement (vélos, VAE, trottinettes...), notamment aux heures de pointe réservées aux actifs se rendant sur leur lieu de travail. Il est rappelé aux employeurs que le principe reste le recours optimal au télétravail et qu’ils doivent aménager les horaires pour éviter les impacts sur les heures de pointe dans les transports en commun.



Les gestes barrières et mesures de sécurité sanitaire, comme les marquages au sol dans certains cas, les neutralisations de sièges dans d’autre cas, seront affichés sur les bus, sur les sites internet puis progressivement indiqués dans différents points (agences ouvertes, gares routières, arrêts…).



Sous peine d'amende de 135€, l'obligation du port du masque dans les bus et aux points d’arrêts, dans les pôles d'échange et aux gares routières pour toute personne de plus de 10 ans.

Les masques et les solutions hydro-alcooliques ne seront pas distribués.



Il sera interdit de monter à bord des bus en cas de non respect de ces gestes barrières et si la capacité des bus est atteinte, au regard du respect des nouvelles mesures prises. Les files d’attente devront être constituées de manière à respecter les gestes barrières."







