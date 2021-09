A la Une . Transports en bus des PMR : Le TCO revient sur une mesure de l’ancienne mandature

Lors de la commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées du TCO qui s'est tenue ce jeudi soir, de grandes avancées ont été faites concernant le transport en bus des personnes à mobilité réduite. La nouvelle mandature a découvert la mesure adoptée par l’ancienne et a amorcé un dialogue avec les associations, qui en sont sorties ravies. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 14:02





L’association Saint-Paul Handisports (SPH) nous avait alertés sur cette décision prise par l’ancienne mandature en septembre 2019 de n’équiper en rampe d’accès que les bus de plus de 50 personnes, limitant drastiquement les possibilités de monter à bord pour les personnes en fauteuil roulant. Une mesure que les nouveaux élus ont découverte récemment.



Ce jeudi soir avait lieu la commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées (CIAPH) du TCO en présence des élus membres. "La récente découverte par les élus actuels, d’une décision datant de septembre 2019 de supprimer l’accès fauteuil roulant de la grande majorité des bus Kar Ouest, a crispé les relations envers le TCO. La discussion sans fard a permis d’éclaircir nos relations", a expliqué Noël Thomas, le président de SPH, en sortant de la réunion.



Un calendrier d’amélioration proposé



Pour la plus grande satisfaction de l’association, la décision de rendre inaccessibles aux fauteuils roulants les véhicules de moins de 50 places est remise en cause. Un choix que validerait le président de la SEMTO, l’opérateur en charge du réseau Kar Ouest. Un calendrier d’amélioration a été proposé. 14 lignes en seront équipées prochainement.



Noël Thomas voit malgré tout un problème concernant la desserte des hauts pour les PMR en raison de la mise hors service des équipements par la SEMTO. S’il s’avoue satisfait, le président de l’association assure qu’il restera vigilant "car la galère des PMR reste quotidienne". Comme nous vous le révélions cette semaine, les personnes à mobilité réduite de l’ouest éprouvaient les plus grandes difficultés à trouver un bus disposant d’une rampe d’accès.L’association Saint-Paul Handisports (SPH) nous avait alertés sur cette décision prise par l’ancienne mandature en septembre 2019 de n’équiper en rampe d’accès que les bus de plus de 50 personnes, limitant drastiquement les possibilités de monter à bord pour les personnes en fauteuil roulant. Une mesure que les nouveaux élus ont découverte récemment.Ce jeudi soir avait lieu la commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées (CIAPH) du TCO en présence des élus membres. "La récente découverte par les élus actuels, d’une décision datant de septembre 2019 de supprimer l’accès fauteuil roulant de la grande majorité des bus Kar Ouest, a crispé les relations envers le TCO. La discussion sans fard a permis d’éclaircir nos relations", a expliqué Noël Thomas, le président de SPH, en sortant de la réunion.Pour la plus grande satisfaction de l’association, la décision de rendre inaccessibles aux fauteuils roulants les véhicules de moins de 50 places est remise en cause. Un choix que validerait le président de la SEMTO, l’opérateur en charge du réseau Kar Ouest. Un calendrier d’amélioration a été proposé. 14 lignes en seront équipées prochainement.Noël Thomas voit malgré tout un problème concernant la desserte des hauts pour les PMR en raison de la mise hors service des équipements par la SEMTO. S’il s’avoue satisfait, le président de l’association assure qu’il restera vigilant "car la galère des PMR reste quotidienne".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur