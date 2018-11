Transports: Toute l'île est au point mort

Dans le Nord, après avoir fonctionné la matinée de lundi, le réseau Citalis a décidé de stopper ses lignes. Le trafic est toujours interrompu ce matin. Citalis précise "En raison des tendances de poursuite du mouvement social actuel, des appels à manifestations donc des risques qui pèsent sur le bon fonctionnement du réseau Citalis, les services ne seront pas assurés demain matin. Une évaluation de la situation sera faite dans la matinée pour décider des suites à donner à cette suspension. Les Espaces Bus seront fermés cet après-midi, et le service Cityker sera interrompu."



Dans l'Ouest, la situation est similaire. Kar'Ouest informe ses usagers que "pour des raisons de sécurité, les agences commerciales et les points de vente ainsi que la gare routière de St-Paul et les pôles d’échanges du réseau kar’ouest sont fermés ce mardi 20 novembre 2018 jusqu’à la reprise des lignes régulières, si les conditions de circulation le permettent."



Dans le Sud, "compte tenu des conditions de circulation très dégradées du fait des blocages routiers, le réseau Alternéo ne fonctionnera pas mardi 20 novembre 2018", confie Alternéo, qui est rejoint pas le Réseau Estival qui déclare à son tour "en raison des nombreux points de blocage, le réseau Estival est suspendu demain mardi 20 novembre et jusqu’à nouvel ordre."



Les Cars Jaunes ne reprendront également pas leur tournée sur l'île aujourd'hui. La société précise que "la sécurité des biens, des personnels et des clients n'étant toujours pas assurée, suite aux nombreuses perturbations sur les routes, les lignes du réseau car jaune ne reprendront pas demain matin 20/11/2018.