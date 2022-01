A la Une . Transports : Le gouvernement nous autorise à manger "rapidement"

La consommation de boissons et d’aliments dans les transports collectifs est interdite jusqu'au 23 janvier prochain, mais il reste possible de "manger rapidement", a précisé le ministre du Transport dans une interview accordée à BFMTV. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 09:26





Manger et boire dans les salles de cinéma, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, "y compris longue distance", est interdit jusqu’au 23 janvier 2022 inclus. Pour les transports collectifs, où la règle doit également s’appliquer, le gouvernement accorde une tolérance.



Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé que la consommation de boissons et d’aliments restait possible “rapidement”, en cas de nécessité dans les transports collectifs.



"Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pourrez retirer votre masque et boire (ou) manger rapidement et le remettre tout de suite après", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB): "Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train, vous pourrez retirer votre masque rapidement et le remettre tout de suite après" pic.twitter.com/KOkQLuaPKd

— BFMTV (@BFMTV) January 3, 2022





À noter que l’interdiction ne concerne pas les vols long-courriers, les repas sont toujours servis à bord. Parmi la série de mesures dévoilées par le Premier ministre le 27 décembre dernier pour tenter de freiner la progression de l’épidémie en France, l’interdiction de consommation de boissons et d’aliments dans certaines situations a suscité de nombreux questionnements.Manger et boire dans les salles de cinéma, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, "y compris longue distance", est interdit jusqu’au 23 janvier 2022 inclus. Pour les transports collectifs, où la règle doit également s’appliquer, le gouvernement accorde une tolérance.Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé que la consommation de boissons et d’aliments restait possible “rapidement”, en cas de nécessité dans les transports collectifs."Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pourrez retirer votre masque et boire (ou) manger rapidement et le remettre tout de suite après", a-t-il déclaré sur BFMTV.À noter que l’interdiction ne concerne pas les vols long-courriers, les repas sont toujours servis à bord.