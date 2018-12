Transports: Bras-Panon inaugure son pôle d'échanges

C’est le premier pôle d’échanges de l’Est de l’île. La Région Réunion, la Cirest et la mairie de Bras-Panon ont officiellement inauguré ce jeudi le pôle d’échanges situé à l’entrée Nord de la ville, au niveau du rond-point "Pilon". Composé de couloirs de bus et assurant un rôle d’interface entre la commune et ses réseaux de bus, cet aménagement a coûté la bagatelle de 2,15 millions d’euros.



Constitué de deux quais en site propre, un par sens de circulation espacé environ de 100 mètres, ce pôle d’échanges possède également une zone de sécurisation pour les piétons aménagée entre la mairie et la place Michel-Debré.



Un couloir de bus dédié a été aménagé sous formes d’encoches centrales, en amont et en aval, permettant ainsi aux bus qui le traverseront de s’arrêter et faire descendre les passagers, sans gêne pour la circulation. L’ensemble des aménagements réalisés répondent aux critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Un accent particulier a été porté aux cheminements piétons et à la sécurisation des traversées.



Deux abris voyageurs, composé d’une vitrine d’informations sur les horaires de bus des réseaux Estival et Car Jaune, ont été construits dans chaque sens de circulation. Des nouveaux arrêts qui porteront désormais la dénomination "Mairie de Bras-Panon".



Les lignes 1 et 2 et le transport à la carte (TAC) du réseau Estival desservent ce nouveau pôle d’échanges. De 5h30 à 21h, plus de 30 passages (un pour chaque sens) sont réalisés chaque jour jour, du lundi au samedi.



Concernant le réseau Car Jaune, les lignes E1 et E2 desserviront le pôle d’échanges entre 5h30 et 21h, avec 26 passages dans chaque sens quotidiennement.