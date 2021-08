Transports : Appel à la grève illimitée à partir de mardi

Stop au tsunami social du TCO dans le transport



Après le plan social de la SEMTO sacrifiant 54 familles en juillet 2018, 180 familles vont être une nouvelle fois sacrifiées par le TCO au nom de l'austérité budgétaire.



L’intersyndicale Transport regroupant les organisations FO, CFTC, CGTR dénonce cet état de fait et demande au TCO de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir les acquis des conducteurs de bus, victimes trop souvent de l’optimisation sociale à outrance.



L'intersyndicale appelle les salariés du groupement GTO2 à la grève illimitée à partir du mardi 10 août 2021 pour revendiquer :

- Le transfert de leurs contrats de travail,

- Le maintien de leur ancienneté,

- Le maintien de leurs conditions de travail (respect de la réglementation sociale européenne, et du code du travail… )

- Le maintien de l’ensemble des éléments de leurs rémunérations (primes de location semaine, dimanche et jour fériés, mutuelle, chèque déjeuner).



A une semaine de la rentrée scolaire, il y a urgence !



L'intersyndicale exige l'ouverture immédiate des négociations avec l'ensemble des acteurs du marché de ramassage scolaire du TCO.