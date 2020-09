La grande Une Transporteurs au Port: "On ne bloquera pas la route"

Une délégation syndicale des transporteurs s’apprête à rencontrer le groupement attributaire du chantier de la NRL ce lundi matin pour aborder la question de la reprise des travaux. Plus d’une dizaine de camions sont stationnés devant la halle des manifestations du Port depuis ce matin. Des camions qui ne roulent pas car les transporteurs ne peuvent toujours pas reprendre le travail. Explications: Par Marine Abat - Charlotte Molina - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 10:41 | Lu 634 fois

"Il y a eu des promesses faites pour calmer tout le monde, mais j’ai toujours dit que ce n’était pas vrai" affirme Didier Hoareau, président de l’Organisation des Transporteurs Indépendants.



Et dans les faits, si le chantier de la NRL a bien repris le 15 septembre comme annoncé par le président de Région, les transporteurs eux sont toujours à l’arrêt:



"Pour que les transporteurs reprennent il faut déplacer tous les accropodes et démonter les poussoirs, il y en a pour un mois et demi voire deux mois dans le meilleur des cas" explique le représentant syndical.





Selon lui, les transporteurs se retrouvent sans perspective d’activité avant au moins le mois de novembre, c’est pourquoi ils demandent aujourd’hui au groupement attributaire du chantier de la NRL (GTOI-SBTPC-Vinci) d’accélérer les travaux et de faire du stockage : "pour que nous en attendant on ne reste pas sans rien faire".



Il y a trois semaines, les transporteurs et le groupement avaient trouvé un accord sur le prix du transport de matériaux destinés à être stocké en attendant que tout redémarre :



"Ça concernait une petite commande pour un morceau qu’il restait à finir sur D3. Mais une fois ce morceau terminé, ils nous ont lâchés. On avait un engagement pour la suite, pour faire du stockage, à un prix qu’on avait déjà fixé, mais non aujourd’hui ça ne tient plus. Voilà notre colère, voilà pourquoi on est là", explique Hubert Ponapin président du syndicat SRTT



Le mouvement pourrait sur durcir si les transporteurs n’obtiennent pas satisfaction à l’issue de cette rencontre, mais Didier Hoareau l’assure: "On ne bloquera pas la route".