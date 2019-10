A la Une . Transporteurs : Un accord trouvé, "une solution opérationnelle" attendue sous un mois

La table ronde tant réclamée s'est finalement tenue aujourd'hui. Après une semaine de démonstration de force, les transporteurs ont obtenu ce vendredi le fameux rendez-vous réunissant l'ensemble de la chaîne de décision pour le chantier de la Nouvelle route du littoral.



Peu après 20H30 et après 6 heures d'échanges, les premiers participants à la table ronde - les syndicats notamment - sont sortis de la préfecture. Malgré des échanges "chauds", selon Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR-BTP, les différents acteurs se sont mis d'accord pour "trouver une porte de sortie".

"C'est une nouvelle qu'on prend avec attention. On rencontrera ensuite le groupement pour savoir que deviennent les salariés", a commenté Jacky Balmine secrétaire général de la CGTR-BTP.











"Les transporteurs vont reprendre le boulot dès la semaine prochaine"



"Les transporteurs vont reprendre le boulot dès la semaine prochaine", a annoncé Jean Gaël Rivière, président de la FNTR. "On demandait à reprendre le travail après la table ronde, c'est ce qu'on a eu", a-t-il commenté. "Ce soir on ressort avec le sourire, on a obtenu gain de cause", a-t-il ajouté, soulignant l'efficacité du préfet.









La préfecture a par ailleurs communiqué au terme de la rencontre :



"Ce vendredi après-midi, sous l’égide du préfet de La Réunion, les principaux acteurs du chantier de construction de la Nouvelle route du littoral se sont réunis : conseil régional, conseil départemental, groupement d’entreprises, FRBTP, FNTR, FTOI, OTI, CTTR, CDJA, CFDT, CGTR. Les échanges ont porté sur les conditions de poursuite du chantier.



Les participants se sont engagés à conduire le chantier à son terme dans les meilleurs délais possibles et à un coût acceptable par le maître d’ouvrage (conseil régional).



La digue de 2,7 km de Grande Chaloupe à La Possession sera construite en privilégiant les approvisionnements en ressources locales, incluant les andains et l’épierrage.



Une discussion entre le maître d’ouvrage et le groupement d’entreprises sera ouverte sous l’égide du secrétaire d’État chargé des transports, pour aboutir sous un mois à une solution opérationnelle. Les capacités financières et les contraintes juridiques du maître d’ouvrage seront prises en compte. Les propositions du groupement d’entreprises seront analysées.



Dans l’immédiat, les entreprises de transport seront mobilisées pour la poursuite des travaux."





Didier Robert, président de La Région Réunion : "Nous sommes dans une démarche d'action"











Pour rappel, ces deux dernières semaines, les acteurs du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, s'étaient rencontrés, mais à tour de rôle. La plateforme syndicale du transport BTP avait successivement rencontré le préfet, le président du Conseil départemental puis le président de Région en début de semaine.



Malgré les promesses tenues ici et là par les décideurs, les échanges n'avaient pas abouti sur une feuille de route concrète puisque manquait à l'appel le maître d'ouvrage, à savoir le groupement de la NRL. En effet, le président de Région, Didier Robert, avait rappelé aux professionnels du BTP que le groupement demeurait le seul à décider de l’origine de l’approvisionnement en roches massives pour la partie digue de la NRL.



C'est donc chose faite aujourd'hui alors que se profilait la fin prématurée du chantier sur sa partie digue pour le mois de mars 2020. Selon les projections des ingénieurs, le chantier ne pourrait plus se poursuivre faute de pouvoir mettre la main sur les roches massives.



