A la Une . Transporteurs : Pas de grands chantiers mais une meilleure visibilité

La première réunion de travail entre le préfet, la Région et les transporteurs s'est tenue ce mercredi matin à la CCI de La Réunion. Les syndicats ont obtenu des garanties sur le moyen et long terme. Par SI - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 13:09

Les transporteurs veulent être entendus au cours de la cellule logistique opérationnelle

La cellule opérationnelle logistique coprésidée par la présidente du Conseil régional et le préfet de La Réunion a été inaugurée ce mercredi matin dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion.



Les chantiers à venir



Michèle Allamèle de la FTR s'exprime : "Les chantiers proposés sont ceux qui sont déjà dans les bacs. Ce n'est qu'une continuité." Les transporteurs ont en effet obtenu la garantie d'intervenir sur des projets comme le démantèlement de l'ancien pont de la Rivière des Galets, la sécurisation de la Route de Cilaos et la contournante de Saint-Joseph. Ils pourraient être aussi sollicités sur les raccordements du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.



Jean-Gaël Rivière de la FNTR se dit satisfait : "Il y a un effort du côté de la Région et de l'Etat. On voit qu'on essaie de trouver une issue de secours et réaliser un lissage pour les transporteurs qui ont investi pour travailler dès 2023. On n'aura pas un gros flux. On aura des chantiers."



Marie-Claude Esther du syndicat Unostra a par ailleurs souhaité saluer le travail de la Région et de l'Etat auprès des transporteurs : "Je suis satisfaite parce qu'on a une présidente qui est à l'écoute."



Un comité de suivi



Jean-Gaël Rivière explique que les transporteurs ont aussi été rassurés par les autorités qui mettront en place un dispositif de surveillance du respect des engagements financiers des multinationales. "On a proposé à la Région et à la préfecture d'avoir un comité de suivi sur les différents chantiers, d'avoir les vrais tarifs des transports. Quand une multinationale met 20 euros la tonne pour transporter d'un point A à un point B, que ce prix soit respecté ! Ce n'était pas le cas aujourd'hui", précise-t-il.



Hubert Poinapin de la SRTT a aussi déploré : "La NRL va nous servir de leçon, on a été roulé dans la poussière et la boue. On a été très très mal payés. Il y a une enveloppe de 200 millions d'euros qui est sortie, les transporteurs n'ont eu que 30 millions. Où est passé l'argent ?"



Des aides pour le carburant



Johnny Grindu du syndicat OTRE est aussi satisfait d'avoir été entendu au sujet du prix du carburant et des aides non perçues par les transporteurs : "La présidente a assuré qu'elle allait se pencher sur le dossier du remboursement du carburant professionnel. On a toujours reçu les avances mais jamais la somme totale. On travaille sur un grand dossier pour des aides au niveau national au sujet de l'augmentation du prix du carburant."

La cellule opérationnelle logistique coprésidée par la présidente du Conseil régional et le préfet de La Réunion a été inaugurée ce mercredi matin dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion.Michèle Allamèle de la FTR s'exprime : "Les chantiers proposés sont ceux qui sont déjà dans les bacs. Ce n'est qu'une continuité." Les transporteurs ont en effet obtenu la garantie d'intervenir sur des projets comme le démantèlement de l'ancien pont de la Rivière des Galets, la sécurisation de la Route de Cilaos et la contournante de Saint-Joseph. Ils pourraient être aussi sollicités sur les raccordements du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.Jean-Gaël Rivière de la FNTR se dit satisfait : "Il y a un effort du côté de la Région et de l'Etat. On voit qu'on essaie de trouver une issue de secours et réaliser un lissage pour les transporteurs qui ont investi pour travailler dès 2023. On n'aura pas un gros flux. On aura des chantiers."Marie-Claude Esther du syndicat Unostra a par ailleurs souhaité saluer le travail de la Région et de l'Etat auprès des transporteurs : "Je suis satisfaite parce qu'on a une présidente qui est à l'écoute."Jean-Gaël Rivière explique que les transporteurs ont aussi été rassurés par les autorités qui mettront en place un dispositif de surveillance du respect des engagements financiers des multinationales. "On a proposé à la Région et à la préfecture d'avoir un comité de suivi sur les différents chantiers, d'avoir les vrais tarifs des transports. Quand une multinationale met 20 euros la tonne pour transporter d'un point A à un point B, que ce prix soit respecté ! Ce n'était pas le cas aujourd'hui", précise-t-il.Hubert Poinapin de la SRTT a aussi déploré : "La NRL va nous servir de leçon, on a été roulé dans la poussière et la boue. On a été très très mal payés. Il y a une enveloppe de 200 millions d'euros qui est sortie, les transporteurs n'ont eu que 30 millions. Où est passé l'argent ?"Johnny Grindu du syndicat OTRE est aussi satisfait d'avoir été entendu au sujet du prix du carburant et des aides non perçues par les transporteurs : "La présidente a assuré qu'elle allait se pencher sur le dossier du remboursement du carburant professionnel. On a toujours reçu les avances mais jamais la somme totale. On travaille sur un grand dossier pour des aides au niveau national au sujet de l'augmentation du prix du carburant."