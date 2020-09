A la Une . Transporteurs : Nouvelle mobilisation ce mardi devant le siège du groupement NRL

Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 18:13





"La Région a fait la part des choses, c'est au groupement maintenant de faire la part des choses", a commenté Jean-Gaël Rivière (FNTR). Les transporteurs annoncent durcir leur mouvement, alors qu' aucune avancée n'a été trouvée lors de leur réunion avec le groupement SBTPC-GTOI-Vinci . Pour les transporteurs, l'absence de décideurs lors de la rencontre ne permettait aucune réponse concrète.Toujours dans l'attente d'une reprise de leur activité sur le chantier de la NRL, "les transporteurs sont à bout de souffle", a rappelé Jean Bernard Caroupaye. Et d'ajouter : "On a l'impression qu'ils (les entreprises du groupement ndlr) jouent la montre"."On nous pousse à être des délinquants", lâche Jean Gaël Rivière. Les transporteurs envisageaient de se mobiliser devant les bureaux du groupement. Un blocage du chantier de la NRL a également été évoqué.En fin de journée, les transporteurs ont décidé de camper dès demain devant les bureaux du groupement et ce, jusqu'à au moins mercredi, dans l'attente du CODIR (comité de direction). Ils devraient rester ce soir sur le parking de la halle des manifestations du Port.





