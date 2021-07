Transporteurs : L'Intersyndicale des routiers réunionnais veut lutter contre "les pratiques illégales dans le métier"

À lire également:

L'IRR se donne trois principaux objectifs : "lutter contre les pratiques illégales dans le métier", "avoir une entente solidaire pour mieux réguler le transport sur l'île de La Réunion" et enfin, "développer le transport de demain"."Nous ne sommes pas là pour nous accaparer les chantiers comme certains mais pour qu'il y ait du travail pour tout le monde. Avec l'ancienne majorité régionale, il était difficile de trouver des solutions, ce n'était que dans le sens de certains groupements ou syndicats", déclare Michel Allamèle, qui espère "avoir de meilleures relations" avec la nouvelle présidente de la Région et ses équipes.Si l'union de ces quatre syndicats a été constituée principalement pour la finalisation de la NRL, l'Intersyndicale des routiers de La Réunion veut surtout apporter "toutes les données et caractéristiques" de ce chantier à la nouvelle majorité et surtout "à la personne qui aura la délégation des grands chantiers"."Nous sommes là pour travailler avec les services, pour trouver des solutions afin de finir la NRL, le tout en faisant travailler un maximum de transporteurs. Depuis le début du chantier de la NRL, est-ce normal que ce chantier soit réservé à un seul groupement et une personne ? J'ai toujours lutté pour que le chantier de la NRL soit ouvert à tous. Aujourd'hui, avec une nouvelle présidente et de nouveaux élus, je suis certain qu'ils seront l'écoute de nos doléances", termine Michel Allamèle.