Transport scolaire : Perturbations liées au passage de Fakir

Pour les élèves de Petit-Serré, d’Ilet Alcide et d’Ilet à Furcy, les services sont suspendus le temps des réparations de la piste, permettant le passage des véhicules de plus de 2,5 tonnes. Dans l’ensemble, des aménagements seront donc mis en place dans la mesure du possible, et les secteurs inaccessibles ne pourront pas être desservis.



La CIVIS s’excuse de la gêne occasionnée et vous prie de vous tenir informé du retour progressif à la normale tributaire des interventions des différentes autorités compétentes.



Petite-Île Les circuits ne pourront pas desservir la Rue Francicéas qui est impraticable

Le circuit ne pourra pas emprunter le Chemin Terrain Bache pour cause d'éboulis

Saint-Louis Fermeture du radier Maison Rouge. Pas de desserte du quartier par SL28 et SL29

Tapage : Les circuits SL22 SL18 et SL17 et SL35 se feront partiellement en fonction des réparations de la route

L’Etang-Salé ES20A et ES08A en direction du collège Aimé Césaire: déviation par la Route du Manirons, rue Louis Fontaine et Cap les Bas

ES05 et ES21 se font partiellement : des déviations sont prévues

Les Avirons AV09 se fait partiellement : suppression de la desserte de Fond Creux

AV05 se fait partiellement : déviation prévue

Cilaos Transport scolaire des élèves d'Ilet Furcy, Ilet Alcide et Petit-Serré suspendu (RN5 fermée au PL)

Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez appeler le 0262 55 40 60.

La CIVIS vous remercie de votre compréhension

