Revenir à la Rubrique CIVIS Transport scolaire : ​Dispositifs pour la rentrée scolaire

La CIVIS informe les administrés que les services de transport scolaire s’effectueront normalement à compter de la rentrée scolaire du lundi 17 août sur l’ensemble du territoire.



Cependant, il est à rappeler que dans les bus :



- LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE pour les collégiens et les lycéens

- En cas de non port du masque, le collégien ou le lycéen ne sera pas transporté



Conformément aux recommandations des services de l’Etat et du rectorat :



Tous les élèves en contact avec des voyageurs de retour de la zone de l'Océan Indien ou de Guyane ou ayant eux-mêmes voyagé doivent respecter un confinement et ne pas se rendre en classe pendant 7 jours. Les parents seront invités à prendre contact avec l'école ou l'établissement afin de mettre en place une continuité pédagogique.



Pour les retours de la métropole :



Les élèves du premier degré (maternelles et élémentaires) en contact avec des voyageurs ou ayant eux-mêmes voyagé doivent respecter un confinement et ne pas se rendre en classe pendant 7 jours. Les parents seront invités à prendre contact avec l'école ou l'établissement afin de mettre en place une continuité pédagogique.



Les élèves du second degré (collèges et lycées) en contact avec les voyageurs ou ayant eux- mêmes voyagé peuvent se rendre au collège ou au lycée avec obligation de porter le masque du domicile à la salle de classe pendant 7 jours.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).



La CIVIS vous remercie de votre compréhension.





Dans la même rubrique : < > Appel à candidature : Chargé(é) d’opérations Problématiques des industriels et sous produits de l’assainissement Appel à candidature : Chargé(é) d’opérations Modernisation des équipements d’assainissement collectif