Communiqué Transport public de voyageurs : Un accord "historique" signé

Un accord négocié par la FTNV Réunion et le MEDEF Réunion avec les partenaires sociaux depuis plusieurs semaines vient mettre fin à un vide juridique "qui pénalisait les salariés des entreprises de transports de voyageurs", se réjouit la FNTV Réunion. Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 17:26

Le communiqué :



La FNTV Réunion, représentée par Monsieur Bruno Fontaine, soucieuse de la sécurité de l'emploi des salariés des entreprises de transports de voyageurs, est fière d’annoncer la signature, ce lundi 15 novembre 2021, d’un accord relatif à la reprise du personnel dans le transport en commun sur le territoire de l’Ile de la Réunion.

Cet accord, négocié par la FTNV Réunion et le MEDEF Réunion avec les partenaires sociaux depuis plusieurs semaines, permet de mettre fin à un vide juridique unique à l'échelle nationale qui pénalisait les salariés des entreprises de transports de voyageurs.



Cet accord permet ainsi :

- d'assurer pour les salariés, conducteurs et autres employés du secteur, une continuité d’emploi et de traitement.

- de garantir pour les utilisateurs des réseaux de transport en commun, scolaires, urbains ou interurbains, l’assurance d’un service public de qualité.

- de préserver pour les collectivités la continuité de service public.



Au-delà de cet accord, la FNTV Réunion continuera de s’engager sur le terrain pour l’amélioration des relations de travail dans le secteur du transport de voyageurs sur l’Ile de la Réunion. »