A la Une .. Transport en commun : Forces de l'ordre et agents veillent au grain En ce premier jour de déconfinement, plusieurs opérations de contrôle ont été menées. Objectif pour les forces de l'ordre : s'assurer du bon respect de l'obligation du port de masque et des gestes barrières. Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 17:23 | Lu 293 fois

À la gare routière de Saint-Denis ce lundi après-midi, les usagers du réseau Car Jaune sont plutôt bons élèves. Port du masque, respect des gestes-barrières, de nouvelles habitudes doivent être adoptées pour les passagers. "Les voyageurs sont au rendez-vous et les règles sont globalement bien respectées", commente Fabrice Grolleau, responsable du service Contrôle médiation santé (CMS) à Transdev Service Réunion.



Avant la montée à bord, un marquage indique aux usagers la distance à respecter dans la file d'attente. Un premier comptage est ensuite effectué par des agents afin de pouvoir s'assurer du nombre de places dans le véhicule. Des places qui sont limitées aux sièges jouxtant les vitres.



Une dizaine de membres de la police nationale sont également mobilisés. L'objectif n'est pas la répression mais la prévention. Les forces de l'ordre vont tout au long de cette semaine s'assurer de la bonne compréhension des règles avant, éventuellement, de passer aux verbalisations, le décret étant en cours de publication.



Regis Labrousse sur place





