Transport de personnes à mobilité réduite : Le CCAS de St-Louis partenaire d'Infocom-France

Le CCAS de St-Louis se dote d’un nouveau véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite. Le minibus floqué d’encarts publicitaires ne passera pas inaperçu dans les rues de la ville.



Un partenariat mis en place entre le service social de la mairie et la société Infocom-France, spécialisée dans la location aux collectivités et communes de véhicules avec affichage publicitaire. Le véhicule est mis à disposition par la société qui a démarché 26 entreprises réunionnaises. L'abandon des recettes publicitaires par le CCAS permet de financer le contrat de location. Ne reste plus qu’à régler les frais de carburants et d’assurance. Du personnel en interne sera formé à la conduite.



Le véhicule servira au transport de personnes âgées et handicapées aux différents ateliers organisés depuis trois ans par le CCAS.