A la Une . Transport aérien : Marc Rochet quitte la présidence de French Bee

Marc Rochet, PDG d’Air Caraïbes et président de sa filiale French Bee, va bientôt quitter toutes ses responsabilités. Christine Ourmières-Widener, ex-directrice générale de la compagnie TAP, devrait normalement lui succéder. Par La rédaction - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 11:19

Connu pour son franc-parler, détonnant dans le milieu très feutré des compagnies aériennes, Marc Rochet s’apprête à quitter ses responsabilités selon Challenges. À 72 ans, l’homme veut laisser une nouvelle génération prendre les commandes du groupe Dubreuil qu’il dirige depuis 2004.



Regroupant les compagnies Air Caraïbes et French Bee, le groupe propose essentiellement des vols pour les DROMS, dont La Réunion, et les Etats-Unis.



Le nom de sa remplaçante circule déjà et aurait été validé par la famille propriétaire du groupe. Il s’agit de Christine Ourmières-Widener. Agée de 58 ans, elle était directrice générale de la compagnie portugaise TAP. À partir du 1er juillet, elle devrait prendre au fur et à mesure les anciennes missions de Marc Rochet.