Transport aérien : Développer les dessertes du continent africain depuis et vers l'océan Indien

L’objectif est de renforcer et développer les dessertes à destination et en provenance du continent africain. Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways ont, hier, signé un Mémorandum d’Entente. Un partenariat prévu par la compagnie réunionnaise dans le cadre du Business Plan de redressement d’Air Madagascar.



Cet accord, qui prévoit notamment le partage de code, va permettre "d’offrir aux passagers un choix élargi de services". Le calendrier de ce partenariat tripartite reste encore à déterminer.



"En complément des hubs de La Réunion et Antananarivo, Nairobi devient ainsi la porte d’entrée du continent africain permettant le renforcement des échanges commerciaux et touristiques entre les trois pays et l’amélioration de la connectivité de nos territoires respectifs", s’est félicité Marie-Joseph Malé, président directeur général d’Air Austral.



"Nous nous réjouissons de la signature du mémorandum d’accord qui nous ouvre les portes de nouvelles destinations notamment en Afrique de l’Ouest avec le réseau dense qu’offre le partenaire privilégié Kenya Airways. Les jalons de la consolidation et du développement de nos présences respectives dans la Zone Afrique et Océan Indien ont été posés, la prochaine étape est maintenant d’explorer les différentes synergies possibles entre nos trois compagnies dans divers domaines tels que la flotte, la maintenance, la formation, le cargo…", a ajouté Rolland Besoa Razafimaharo, directeur général d’Air Madagascar.



Pour Sebastian Mikosz, président directeur général de Kenya Airways, il s’agit d’améliorer le réseau de la compagnie "tout en se concentrant sur les segments d'entreprise et de loisirs à haut rendement. Grâce à ce partenariat, nos clients auront ainsi un meilleur accès à Mayotte, à La Réunion, à Madagascar et au Kenya ainsi qu'à d'autres destinations au-delà de nos hubs respectifs".