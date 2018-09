Transport Scolaire sur le littoral de Saint-Louis Forte houle : Quatre arrêts non desservis

En raison de l’avis de forte houle actuellement en vigueur sur le département, la commune de Saint-Louis a émis un arrêté d’évacuation et d’interdiction de circulation sur l’ensemble de sa frange littorale.



Au vu de ces dispositions, la CIVIS vous informe que les arrêts suivants ne seront pas desservis par le service de transport scolaire le mardi 25 septembre 2018 et ce jusqu’à la levée de l’arrêté municipal :



- ZI de Saint-Louis

- Raisins de mer

- Etang Saint-Louis

- Cimetière de Saint-Louis



Pour ce lundi 24 septembre, la dépose des élèves se fera aux horaires et lieux habituels avec le concours de la police municipale de Saint-Louis.



La CIVIS demande donc aux parents des enfants concernés de bien vouloir prendre leurs dispositions.



La CIVIS vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.



Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : La SEMITTEL au 0262 55 40 60 ou le N° Vert 0 800 355 354.