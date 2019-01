Société Transparence: La liste des bénéficiaires des dotations de l’État à retrouver sur le site de la préfecture





En 2018, la dotation d’équipement des territoires ruraux a soutenu les projets de 13 communes et 2 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La DETR a pour objectif de financer des projets d’investissement ainsi que des projets dans les domaines économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services en milieu rural. En 2018, 23 projets ont été financés à La Réunion pour un montant de 3 054 332 euros :



En 2018, la dotation de soutien à l’investissement public local a soutenu les projets de 16 communes, d’un EPCI et d’un syndicat mixte. La DSIL est un dispositif de participation financière de l'État destiné à favoriser et accompagner la transformation des territoires et dont les communes et établissements publics à fiscalité propre éligibles peuvent bénéficier. Cette dotation est répartie au profit d'investissements s'intégrant dans l'une des grandes orientations arrêtées annuellement par le gouvernement.



En 2018, les priorités suivantes ont été définies : la rénovation thermique des bâtiments publics, le dédoublement des classes de CP et CE1 situés en zone REP et REP+, la mise aux normes et accessibilité des bâtiments publics, la prévention contre les risques naturels, les infrastructures en faveur de l'amélioration de l'alimentation en eau potable.



La liste des bénéficiaires de la dotation 2018 qui s'élève à 7 924 462 € et le montant des subventions attribuées aux communes et EPCI de La Réunion sont disponibles sur le site internet des services de l'Etat à La Réunion au lien suivant :





