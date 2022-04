A la Une . Transition énergétique : La Civis et le Sidélec main dans la main

L’intercommunalité du Sud et le Sidélec ont signé ce vendredi matin une convention-cadre pour s’engager ensemble dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique du territoire. Par SF - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 08:55





Le Syndicat Intercommunal d'Électricité de la Réunion se dit prêt à accompagner la Civis dans son processus de transition énergétique et la sensibilisation de sa population.







Des fermes à éoliennes flottantes



Les enjeux sont connus : moins, voire plus du tout de fioul, ni de charbon. Il faut au plus vite “s’éloigner des énergies fossiles” et aller vers de nouveaux modes d’énergie, qui seront la biomasse et l’éthanol, indique Maurice Gironcel, qui veut diminuer leur importation en mettant en place, par exemple, “des fermes à éoliennes flottantes”.



En matière de production énergétique, “on va assister à une mutation des sources pour qu'elles deviennent plus durables”, ce qui nécessite une adaptation du réseau électrique, précise Michaël Boyer, responsable du pôle contrôle de concession.



Pour Denise Hoareau, vice-présidente de la Civis, cette convention est nécessaire "pour harmoniser" les efforts du territoire de la Civis, tout en s’appuyant sur le savoir-faire des acteurs de la filière. La Civis vise la sensibilisation des habitants à cette cause pour qu’ils en deviennent, à terme, eux-mêmes des acteurs.



