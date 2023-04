A la Une .. Transition écologique : Les agriculteurs n'ont pas été accompagnés, déplore la CGPER

De nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) pour 2023 à 2027 sont mises en place. Parce qu’il est difficile d’y voir clair dans ces mesures incitatives à l’agro-environnement, la CGPER a demandé audience ce vendredi matin aux responsables de la DAAF. Par PB - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 13:10

Instaurées dans la nouvelle PAC (Politique agricole commune), les MAEC, par un accompagnement financier, promeuvent une agriculture plus soucieuse de l’environnement. Cannes mais aussi bananes, maraichages spécialisés…de nouvelles modalités ont été mises en place, d’autres ont disparu, déplore Jean-Michel Moutama. Le président de la CGPER pointe "notamment celles pour le paillage manuel ou automatique au sol".



Les agriculteurs devant faire leur déclaration entre le 1er avril jusqu’au 15 mai, "il était nécessaire d’aller chercher les informations auprès de la DAAF". Pour Jean-Michel Moutama, "le travail d’accompagnement des administratifs et en particulier ceux de la Chambre consulaire n’a pas été fait".



Le président de la CGPER regrette également que les éléments pris en compte pour rédiger la PAC, n’aient pas été correctement remontés en réunion inter-DOM "ce qui aurait évité la disparition de ces aides par exemple".