Communiqué Transfert de la gestion des retraites en Bretagne : Une décision qui "supprime un service public de proximité", dénonce la FGR-FP Réunion

La Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique regrette que la gestion des pensions de retraites de la fonction publique ait été transférée au centre de Rennes-Fougères. "Ces politiques d’austérité et la dématérialisation généralisée privent les services publics de moyens humains et financiers pour répondre aux besoins des retraités et impactent leur quotidien", exprime le syndicat.

Par N.P - Publié le Mardi 3 Janvier 2023 à 09:24

Le communiqué :



Par un courrier du 14 novembre la Direction régionale des Finances publiques de La Réunion informe les retraités de la Fonction publique que « la gestion des pensionnés de la Réunion relèvera exclusivement du centre de gestion des retraites de Rennes-Fougères, qui assurera la reprise de votre dossier et deviendra le pôle spécialisé pour le versement de l’indemnité temporaire de retraite ». La gestion de nos pensions ne relève donc plus de la DRFIP de La Réunion mais de celle de Bretagne.



Fédération Générale des Retraités de la Fonction de La Réunion condamne fermement cette décision administrative qui se situe dans le cadre de la « rationalisation des dépenses de l’Etat » et qui accentue la fracture numérique et supprime un service public de proximité.



Ces politiques d’austérité et la dématérialisation généralisée privent les services publics de moyens humains et financiers pour répondre aux besoins des retraités et impactent leur quotidien.



Le 3 janvier 2023.

Le secrétariat de la FGR-FP Réunion