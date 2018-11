Transdev: Certains circuits scolaires ne pourront pas être assurés

En raison des barrages maintenus sur les secteurs de Petite Ile et de St Joseph, les circuits scolaires des lycéens au départ de Petite Ile ne pourront pas être assurés, de même tous les circuits scolaires desservant les lycées situés sur la commune de St Joseph ne pourront pas non plus être mis en place.



Par ailleurs, en raison du réapprovisionnement des stations service, de nombreuses difficultés de circulation sont constatées, les circuits scolaires risquent donc, d'une manière générale, de connaître des retards importants.



Nous remercions les famille de prendre leur disposition et non excusons de la gène occasionnée