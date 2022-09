Communiqué "Trajectoire de sécurité" : Quand les gendarmes forment les motards aux dangers de la route

Les gendarmes de l’Escadron départemental de Sécurité routière ont organisé une formation en lien avec la Ligue réunionnaise de motocyclisme afin de former les motards à la gestion des distances de sécurité. Par GD - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 11:39

Ce week-end, les motocyclistes de l’Escadron départemental de Sécurité routière de la Réunion ont organisé deux journées "Trajectoire de sécurité" pour les pilotes de deux roues-motorisées.



La sécurité des motards est une préoccupation majeure de sécurité routière dans le département.



Pour faire prendre conscience aux pilotes de deux-roues motorisées de leur vulnérabilité et anticiper les risques, l’E.D.S.R organise périodiquement ce type d’événement dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière de la préfecture de la Réunion.



Il s’agit de sessions d’une journée durant lesquelles les motocyclistes réunionnais volontaires bénéficient d’une mise à niveau, en pilotage, notamment axée sur la trajectoire de sécurité.



Au programme :

* présentation théorique de la trajectoire de sécurité

* ateliers pratiques pour retrouver les bons réflexes au guidon (parcours de maniabilité à faible vitesse, freinage d’urgence)

* Ballade de 100 km pour mettre en pratique et apprécier les routes sinueuses de l’île.



Ainsi ce week-end, 40 motards dont Samuel Rivière, le président de la Ligue réunionnaise de motocyclisme, ont participé à cette action au départ de la Brigade Motorisée de Saint-Paul. Ils ont pu s’exercer à la mise en œuvre de la trajectoire de sécurité et ainsi mieux appréhender le risque accidentogène à leur environnement routier.



