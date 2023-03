Communiqué Traitement des eaux et sensibilisation des jeunes au programme de la journée mondiale de l’eau

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau dont l'édition 2023 vise à accélérer le changement face aux effets que nous exposent le changement climatique, l’Office de l’eau Réunion a initié ce mercredi 22 mars son programme d’actions de 3 jours par des retours terrain. Par Office de l’eau Réunion - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 16:00

La visite de deux unités de traitement, ouvrages structurants dans la gestion de l’eau, et la découverte des programmes de sensibilisation sur le rôle des milieux aquatiques pour la préservation de notre cadre de vie ont permis aux participants de percevoir le chemin parcouru et les défis à relever.



Pour les deux jours à venir, les « Rencontres de l'eau » ont vocation à dresser les perspectives d’une gestion globale de l’eau à travers différents prismes - changement climatique, coopération, gouvernance, connaissance et implication des citoyens – à l’occasion de tables rondes faisant intervenir des référents du sujet, préalables aux échanges entre les acteurs des territoires de l’Océan Indien.



Au cours de deux jours à venir, les acteurs de l’eau partageront leur réalité, leurs approches et leurs visions du développement territorial selon les prismes du changement climatique, de la coopération, de la gouvernance, de la connaissance et de l’implication des citoyens.



L’eau nous concerne tous, c’est pourquoi nous avons besoin de l’aide de chacun d’entre nous.