Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Trail urbain de l’Écocité : le rendez-vous est pris le 16 septembre ! Dans le cadre de la démarche de valorisation d’Ecocité, le GIP Ecocité La Réunion annonce une manifestation inédite le samedi 16 septembre 2023 : Le Trail urbain de l’Ecocité. Cet événement sportif d’envergure se déroulera sur un parcours unique et s’étendra sur trois segments : un trail en solo de 25 km, un relais de 25 km pour 5 participants, et une agréable randonnée balade de 5,5 km. Une occasion en or de célébrer l’engagement écologique des communes, du TCO et des partenaires du GIP Ecocité, tout en mettant en lumière les projets innovants en matière de développement durable dans la région.

L’événement débutera à 16h00 sur la Place festival à La Possession, offrant ainsi aux participants un point de départ animé et convivial. Le parcours, conçu pour allier sport et découverte, traversera également la commune du Port, avec des relais programmés dans la ZAC 2000 et au niveau du parvis de la mairie. Enfin, le Trail urbain de l’Ecocité s’achèvera à Saint-Paul, avec un village d’arrivée dédié aux mobilités, en étroite collaboration avec la ville de Saint-Paul. Cette initiative porte en elle des objectifs ambitieux, qui dépassent largement le cadre sportif. En effet, l’événement vise à mettre en avant l’engagement des différentes communes et du TCO dans la démarche Ecocité. Il permettra également de braquer les projecteurs sur les partenaires du GIP Ecocité et leur contribution essentielle à la promotion du développement durable dans la région.



En tant que manifestation sportive fédératrice, le Trail urbain de l’Ecocité offre une occasion unique de rassembler la population autour de valeurs communes de respect de l’environnement et de sensibilisation à la préservation des ressources naturelles. En combinant le sport et l’écologie, cette initiative inédite résonne avec la vision de l’Ecocité, qui vise à développer des projets novateurs favorisant l’harmonie entre l’homme et son environnement. Outre sa dimension écologique, cet événement constitue également une formidable vitrine pour les projets du GIP Ecocité. Les initiatives mises en œuvre sur le territoire des trois communes seront ainsi valorisées et mises en avant, créant une dynamique positive en faveur du développement durable.



Le Trail urbain de l’Ecocité promet ainsi d’être un événement mémorable, alliant le sport, la convivialité, et l’engagement écologique.



Les participants et les spectateurs sont invités à se joindre à cette aventure exceptionnelle, qui marquera sans aucun doute les esprits et contribuera à faire rayonner les valeurs d’Ecocité bien au-delà des frontières de l’île.



Ne manquez pas cette opportunité unique de participer au Trail urbain de l’Ecocité, un événement sportif et écologique qui promet de laisser une empreinte positive dans les esprits et dans l’histoire de La Réunion. Ensemble, construisons un avenir durable et responsable !





