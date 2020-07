Sport Réunion Trail des Sables 2020 : Première course "Zéro Carbone" certifiée

Le samedi 19 septembre 2020 à 16h le Trail des Sables aura lieu sur la commune de l'Étang Salé. Organisée par la Dominicaine d'Athlétisme, cette course présente la particularité d'être la première certifiée "Zéro Carbone" de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 10:25 | Lu 226 fois





L'édition 2019 du Trail des Sables avait réuni pas moins de 500 coureurs, 60 bénévoles et plus de 3000 spectateurs.

Pour cette nouvelle édition 2020, le "Trail court" de 22 kms, sera couplé à la Course des Sables d'une distance de 10 kms.



Le Trail des Sables 2020 présente la particularité d'être la première course "0 Carbone Certifiée" de La Réunion. Par cette action, le club de la Dominicaine d'Athlétisme souhaite renforcer son engagement de formation de la jeunesse et également préserver le site remarquable de la forêt de l’Etang Salé.



Pour y parvenir, ce projet est basé sur les bases suivantes :



- L'Utilisation systématique des ressources et produits locaux pour toutes les consommations (nourriture, boissons),

- La création des récompenses faites par des artistes locaux,

- L'utilisation au maximum de produits recyclés (maillots, consommables, documents de communication),

- La collecte et le tri de l’ensemble des déchets

- Un bilan carbone de l’évènement établi par la société ISODOM, organisme agréé et ISO 1400,

- La compensation (via un financement carbone volontaire d’émission évitée ou négative) de l’empreinte carbone de

l’évènement pour arriver à un bilan 0 carbone, une première au moins à la Réunion pour une course Outdoor.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur